Prestito con diritto di riscatto: Casadei in Serie A per diventare grande | Titolare in Champions League

Il giovane talento del Chelsea può approdare in un grande club del nostro campionato per esplodere finalmente ad alti livelli.

L’ennesimo fallimento della stagione che si è da poco conclusa ha portato ancora una volta ad un cambio di allenatore in casa Chelsea. Mauricio Pochettino è stato esonerato, e al suo posto la proprietà del club londinese ha deciso di puntare su un profilo a sorpresa. Si tratta di Enzo Maresca, ex centrocampista di Juve e Torino che nella scorsa stagione ha permesso al Leicester di risalire in Premier League.

La nuova gestione del tecnico italiano però prevede anche una pesante scremata della rosa. Nelle ultime sessioni di mercato infatti i Blues hanno speso tanto e male, acquistando più giocatori del dovuto. Di conseguenza tanti elementi che fanno parte dell’organico andranno via e devono cercarsi una nuova sistemazione. Tra questi però c’è una sorpresa assoluta. Si tratta di Cesare Casadei, centrocampista scuola Inter che il Chelsea ha acquistato solo due estati fa per ben 15 mln di euro.

Il classe 2003 non è riuscito ad esplodere a Londra, e il nuovo allenatore non pare intenzionato a puntare su di lui. Maresca infatti non lo ha neppure convocato per la tournee negli Stati Uniti. Di conseguenza le voci sul suo conto cominciano ad intensificarsi sempre di più, e ad oggi l’opzione più probabile pare un suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto nel campionato di Serie A.

Chance importante per Casadei

Dopo il miracolo Champions della scorsa stagione, il Bologna sta cambiando tanto a livello di rosa. Vari top player stanno facendo le valigie, e verranno sostituiti da nuovi elementi che possano fare bene.

Uno dei nomi che sta accarezzando le fantasie felsinee è proprio quello di Cesare Casadei, che come detto è in uscita dal Chelsea e può approdare in Serie A nella squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Pronto ad esplodere definitivamente

Il ragazzo ha voglia di giocare, e a Bologna troverebbe un ambiente pronto a lavorare su di lui e a dargli continuità, offrendogli anche la possibilità di giocare in Champions League.

Oltre ai felsinei anche la Fiorentina è sul giocatore, anche se resta un passo indietro nelle gerarchie. Staremo a vedere dunque se Casadei approderà finalmente in Serie A e ci illuminerà nuovamente con il suo talento, che fino ad ora ha messo in mostra solamente nelle giovanili interiste.