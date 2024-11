Squilla il telefonino di Cristiano Ronaldo, è il suo grande amico allenatore: “Vuoi venire a giocare per me?” | Ritorna in Europa

Il tecnico ha chiamato il fuoriclasse lusitano per portarlo nella sua squadra e concedergli un’ultima passerella nel calcio europeo.

Cristiano Ronaldo non invecchia mai. Il fenomeno lusitano continua a segnare gol a raffica con il suo Al Nassr. Ma non solo. Per smentire tutti coloro che lo hanno criticato dicendo di timbrare il cartellino solamente in un campionato di basso livello (che comunque accoglie vari fenomeni), CR7 si è messo in mostra anche in nazionale.

Nella scorsa pausa il Portogallo ha sfidato la Polonia per un match di Nations League, vincendo per 5-1. Grande protagonista della sfida è stato proprio l’ex calciatore di Juve e Real Madrid, che ha fornito un assist e ha siglato una fantastica doppietta, con la seconda marcatura che è arrivata grazie ad una rovesciata sensazionale.

Un modo dunque per zittire i detrattori e far capire per l’ennesima volta che è ancora adatto a certi palcoscenici. Chi però non sembra avere dubbi su questo è un suo grande amico allenatore, che lo ha chiamato al telefono per portarlo nella sua squadra e farlo tornare in Europa. Vediamo di chi si tratta.

Il tecnico chiama CR7

Uno degli allenatori che ha avuto un gran rapporto con il 5 volte pallone d’oro è stato senza dubbio José Mourinho. I due, connazionali, hanno lavorato assieme ai tempi del Real Madrid, e durante la gestione dello Special One Cristiano ha segnato tantissimo, confermandosi poi anche negli anni a venire.

Adesso però la coppia potrebbe riunirsi clamorosamente al Fenerbahce, squadra che Mou allena dalla scorsa estate. E stando a quanto riportato da Fotomac, il tecnico lusitano avrebbe contattato Ronaldo telefonicamente dicendogli: “Sei felice lì? Si dice che tu voglia andartene. Se parti, ti piacerebbe venire qui?”.

Ultimo ballo nel grande calcio per Cristiano Ronaldo

La competitività di Ronaldo di sicuro ha acceso la speranza in quel di Istanbul. Trasferendosi al Fenerbahce infatti il fenomeno portoghese potrebbe tornare a giocare in Europa, concedendosi una Last Dance nel calcio che conta.

Detto ciò però è chiaro che le difficoltà ad oggi non mancano, e una delle principali è di sicuro quella legata allo stipendio enorme percepito da CR7, che quasi nessun club al mondo può permettersi. Il campione si abbasserà l’ingaggio per tornare nel vecchio continente?