Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA‘





Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non avere impedito la presenza in panchina di un collaboratore non autorizzato.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAPRARI Gianluca (Benevento): per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

ROBERTO Emanuele (Crotone): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando al Direttore di gara ripetutamente un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.