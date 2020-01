Squalificati Serie A 20esima giornata- si è conclusa ieri sera la 19esima giornata, chiudendo così il girone d’andata di Serie A.

Juventus campione d’inverno– con la vittoria di domenica sera per 2-1 in casa della Roma, la Juventus di Sarri è campione d’inverno, salendo a 48 punti, allungano di 2 punti sull’Inter di Conte.

Subito dietro la Lazio a quota 45 continua a correre e l’Atalanta raggiunge la Roma a quota 35 punti.

Forte competizione anche per le posizioni valevoli l’Europa League, così come per la salvezza.

Nel frattempo sono arrivare le decisioni dopo l’ultima giornata.

Sono sette, tutti per un turno, gli squalificati dal giudice sportivo della serie A in merito alle gare dell’ultimo turno.

Si tratta di Lulic (Lazio), Bisoli (Brescia), Criscito (Genoa), Florenzi, Kolarov (Roma), Hateboer (Atalanta), Mario Rui (Napoli).