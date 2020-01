Il Savoia giocherà la prossima gara di campionato contro il Marina Di Ragusa alle ore 14:30. Questo rappresenta una novità, in quanto gli oplontini nelle scorse settimane hanno praticamente sempre giocato alle ore 15 i match casalinghi visto che, secondo quanto riferisce la società campana, in quell’orario l’affluenza di pubblico al “Giraud” è maggiore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Savoia aveva in realtà chiesto anche al Marina di Ragusa di giocare alle 15, ma i siciliani hanno rifiutato a causa di alcune difficoltà di carattere logistico. Il rientro in pullman della squadra siciliana infatti richiede all’incirca 11 ore.