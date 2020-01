C’è una novità per quanto riguarda la prossima giornata di serie D. Il Savoia tornerà in fatti a giocare alle ore 14:30 e non alle 15 come accaduto nelle ultime settimane. Lo slittamento dell’orario era stato oggetto di polemiche nelle scorse settimane, visto che in molti lamentavano il fatto che il Palermo e per l’appunto gli oplontini giocassero in orari differenti. Ecco il post pubblicato dalla società di Torre Annunziata: