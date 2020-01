In casa Savoia si pensa ancora al rigore arrivato nei minuti finali del match contro il Castrovillari. Come si legge su “Oplontini.com”, si fa riferimento ad alcuni episodi considerati “strani”. Ecco quanto si legge: “” “Alla sedicesima di campionato, il Palermo ha espugnato il “Mimmo Rende” grazie ad un rigore inesistente proprio come quello decretato ieri a favore dei calabresi contro il Savoia. Malafede? Sudditanza psicologica? Certo ė che gli episodi “strani” iniziano ad essere tanti, troppi. E a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina. Che qualcuno, a tavolino, abbia già deciso come deve finire il campionato? Speriamo di no e che sarà solo il campo a decretare la promozione in Lega PRO”.