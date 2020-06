Appuntamento dalle 16, già da ieri sui gruppi social dei tifosi della Lazio circolava l’orario del ritrovo. I sostenitori biancocelesti, circa 500, tra cori e bandiere, hanno incitato la squadra in partenza per Bergamo. In pullman, i ragazzi di Inzaghi si sono mossi per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino, da lì il volo charter direzione Orio al Serio. Per il video CLICCA QUI