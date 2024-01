Daniele Verde dallo Spezia al Palermo. Come riportato da “Sportitalia.com” il calciatore andrà quindi in Sicilia, l’accordo totale è a un passo.

Ecco i dettagli: operazione sulla base di un prestito a 100mila euro con diritto di riscatto fissato a 900mila per un totale ipotetico di un milione di euro. In caso di riscatto, per il calciatore è pronto un triennale. Lunedì sono fissate le visite mediche di rito al JMedical di Torino.