L’ex attaccante di Bari e Catania Gionatha Spinesi è stato intervistato da “TuttoBari” parlando così in vista della sfida dei galletti contro i rosanero:

«Vedo una squadra convinta, consapevole dei propri mezzi e con individualità importanti. Poi è anche vero che le prime giornate possono pure ingannare. A Parma contro una delle candidate alla promozione, il Bari ha fatto una grandissima prestazione. Si è dimostrato di non essere da meno, pur giocando fuori casa. Una compagine con personalità ed un gioco ben rodato che l’anno scorso ti ha permesso di stravincere il campionato. L’entusiasmo è una parte importante in questo avvio. Al contempo sono arrivati giocatori importanti e l’ossatura ti permette di dare continuità. Lo scorso anno era la squadra da battere e trovavi avversari che non giocavano a calcio perché per loro il punto era oro colato. Quest’anno è tutto capovolto. Il calcio è cambiato, tutte giocano a viso aperto e non ci si limita ad evitare di prendere gol. Il Bari ne trarrà beneficio. Polito e Mignani hanno fatto tanti anni in A e B, sono consapevoli che certi giocatori tra la C e le serie superiori cambiano e riescono ad esprimersi meglio. Palermo? Ormai non è più una partita da C, anzi. Il Palermo ha mantenuto un DNA offensivo ed il Bari idem. Penso sarà molto aperta ma ritengo i biancorossi favoriti perché, ad ora, hanno molto di più. Poi in campo bisogna sempre vincere e nulla è scontato».