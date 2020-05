Intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Aldo Spinelli, presidente del Livorno, spinge per la sospensione del campionato, anche se le ultime indiscrezioni fanno credere che la Serie B possa anche riprendere. Il patron dei toscani annuncia di essere disposto a portare la squadra al Sud per tutelare la salute di staff e calciatori: «Vado a giocare a Reggio Calabria. Se il campionato riprende dico a tutti i presidenti di andare a giocare al Sud, dove non c’è contagio. Il Livorno è pronto a farlo, prenotando un albergo a Reggio Calabria. Ovviamente la Lega dovrà darci un contributo e servirà il nulla osta della commissione sanitaria e del governo. Sulle vendita della società? Se le trattative andranno in fumo il 30 giugno chiuderò i battenti e consegnerò le chiavi al sindaco Salvetti. Non iscriverò il Livorno al prossimo campionato».