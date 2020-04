Intervenuto ai microfoni di “TeleCentro2”, Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha ribadito la sua posizione in ordine all’eventuale ripartenza del campionato: «Il dato sui morti è eloquente e la situazione è piuttosto chiara. Mi chiedo come si possa immaginare di tornare a giocare, come è possibile pensare di entrare in uno spogliatoio e mantenere le distanze raccomandate o in campo e evitare i contatti tra calciatori. Se poi si ricominciasse e dovessero venire alla luce nuovi casi di Coronavirus si dovrebbe nuovamente interrompere il campionato compromettendo anche le stagioni a seguire. Io sarei felice di tornare a giocare ma prima di tutto dobbiamo pensare alla salute di tutti».