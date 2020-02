«Aiutare Preziosi? Nessuno in Italia è disposto a investire tra i 150 e 200 milioni per rilevare il Genoa, bisogna trovarlo all’estero. Tramite le mie conoscenze internazionali mi adopererò per aiutare Preziosi a trovare un sostituto se decidesse di lasciare». Queste le parole del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, rilasciate ai microfoni di “PrimoCanale” in merito alla situazione legata al Genoa.