Spezia, Vignali: «Quando l’ambiente diventa pesante non è facile»

Vignali, difensore dello Spezia, ha parlato al termine della gara persa contro la Cremonese. Ecco le sue parole, riportate da cittadellaspezia.com.

Di seguito le sue parole:

«Siamo entrati con il piglio giusto, nel secondo tempo abbiamo creato occasioni importanti. Poi è arrivato il gol sfortunato… non abbiamo mollato, siamo stati bravi, abbiamo continuato a giocare alla pari con la Cremonese ma siamo qui a commentare un’altra sconfitta. C’è da migliorare negli ultimi metri, con più convinzione. Se riusciamo a fare questo possiamo cambiare la nostra stagione. Quando l’ambiente diventa pesante non è facile, specie per i più giovani che non sono abituati a queste situazioni. Sono arrivato ad un punto della mia carriera in cui devo dire che sono tra i più esperti, dobbiamo dare una mano ai ragazzi e liberarci la testa. Se tutte le settimane faremo quanto fatto questa settimana sono convinto ci tireremo fuori».