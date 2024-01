Gazzetta dello Sport: “Caso oppure Henry, Cremonese scatenata. La trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un pezzo scritto da Nicola Binda si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Dopo le partite, le riflessioni. Oggi riparte il mercato della B e una squadra è particolarmente attesa: la Cremonese. Il grande scatto di sabato verso la A diretta sarà seguito dall’inserimento di un altro giocatore d’attacco: il primo obiettivo è sempre Caso, che sta riflettendo sulla possibilità di lasciare Frosinone o no, ma non è escluso anche un inserimento su Henry del Verona, che è anche nei piani del Palermo. Dove però, dopo la doppietta di sabato, potrebbe restare Soleri, salvo rilancio dell’offerta da parte del Modena, sabato punito da una sua doppietta. Lo stesso Palermo per la difesa valuta il solito Diakitè della Ternana ma anche Venuti del Lecce.

Le altre Lo Spezia si sta muovendo concretamente e ha tre nomi caldi: Mateju del Palermo per la difesa, Falcinelli del Modena per l’attacco insieme all’israeliano Weissman del Granada. Ceduto Katseris al Lorient, il Catanzaro aspetta sempre Moro dallo stesso Spezia (via Sassuolo) e dovrebbe annunciare Antonini, dopo che il Taranto ha cercato con una complicata operazione di dirottarlo al Trapani trattenendolo fino a giugno. Il Pisa corteggia il giovane Amatucci della Fiorentina per completare il centrocampo.

A Como ieri sera è arrivato l’attaccante Gioacchini dal St. Louis (3 milioni per il cartellino): oggi si decide per un esterno destro straniero d’attacco e per un difensore italiano. Il Venezia valuta Baez del Frosinone, ma non è l’unico esterno che piace. A inizio settimana è atteso l’annuncio di Dell’Orco (Perugia) al Brescia. Il Cosenza ha chiesto Krajnc al Catanzaro. E la Feralpisalò potrebbe riprendere il portiere Liverani dall’Alessandria, oltre al giovane Krastev del Catanzaro (via Fiorentina) cedendo Minelli al Novara.