Ternana, Pereiro: «Speriamo di continuare su questa strada»

Gaston Pereiro, autentico protagonista nella gara tra Ternana e Cittadella, ha parlato in sala stampa dopo il match.

Di seguito le sue parole:

«Si, sono molto contento di essere qui. Sono stato accolto bene dai ragazzi. Speriamo di continuare così. No certo, è andata bene. E’ solo una partita. Speriamo di continuare su questa strada. Il primo tempo il Cittadella ha avuto diverse occasioni da gol che non ha sfruttato. Nel secondo tempo abbiamo corretto qualcosa e siamo stati molto attenti in difesa. Nel complesso una buona partita. Sono molto felice per i tifosi, per i compagni. Tutti mi hanno accolto bene. Dobbiamo continuare, lottare perché questa è stata una buona partita ma dobbiamo cercare di migliorare ancora tanto. Lunedì ci troviamo per allenarci tutti insieme. Non conoscevo molto il sistema di gioco e tutto il resto. Adesso ho una settimana lunga per capire bene cosa devo fare. La prima partita è andata bene. Speriamo di continuare così. Prima penso a salvarmi con la Ternana, poi giocare che era quello che mi mancava».