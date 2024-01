Bari pareggia ad Ascoli, Mendes: «Meritavamo molto di più»

Pedro Mendes, autore della doppietta con il Bari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Del Duca.

Di seguito le sue parole:

«Non dobbiamo guardare la classifica ma partita dopo partita, giochiamo così. Sabato abbiamo una partita difficile, dobbiamo pensare di fare i tre punti. Oggi meritavamo di più. Ci manca qualcosa, abbiamo regalato due gol, poi abbiamo fatto un secondo tempo da Ascoli, giusto. Dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo fatto due gol, Nestorovski, D’Uffizi anche ha cambiato la partita. Chi entra può dare il suo contributo, tutti siamo sulla stessa barca, tutti siamo importanti, possiamo fare la differenza come ha fatto oggi D’Uffizi con il tiro in porta e il rigore. Anche se siamo in panchina possiamo aiutare la squadra. Hanno provato ad infastidirmi, loro fanno casino e lo sapevo. Ho preso la palla e sapevo cosa dovevo fare. Anche il portiere si muoveva, lui è forte, gli ho parlato in portoghese. Ho cambiato modo di calciare. Stavo con la testa li, sono stato freddo. Salvezza? Tutti ci crediamo tantissimo, non solo l’Ascoli merita di stare in B, noi sappiamo che dobbiamo fare di più per ottenere la salvezza».