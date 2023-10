Lo Spezia si prepara ad affrontare il Palermo. A margine di un evento svolto nello store del club ligure, Dimitrios Nikolaou ha rilasciato le seguenti parole, raccolte da Spezia1906.com:

«Seppur non abbiamo iniziato bene sono felice di essere rimasto. Adesso dobbiamo guardare avanti e iniziare a fare risultati già da lunedì. Stiamo facendo vedere che ci siamo ma dobbiamo lavorare per migliorare ciò che non è andato»