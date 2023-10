Spezia verso il Palermo: il report dell'allenamento odierno

Attraverso il proprio sito ufficiale lo Spezia rende noto il report dell’allenamento odierno.

Nuova giornata di lavoro per i ragazzi di mister Alvini che in mattinata hanno svolto una seduta tecnico-tattica, che ha visto Nikolaou e compagni affrontare un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni in possesso palla, sviluppi offensivi ed esercitazioni tattiche. Sul finire, il gruppo è stato diviso in due squadre per varie partitelle a tema su campo ridotto. Tra i nazionali, previsto per domani il rientro di Albin Ekdal, che si unirà al gruppo per una nuova seduta mattutina.