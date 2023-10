Attraverso il proprio sito ufficiale lo Spezia ha pubblicato il seguente report in vista del Palermo.

Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico aquilotto Massimiliano Alvini, le Aquile sono tornate questo pomeriggio a lavorare sui terreni del “Comunale” di Follo. Riscaldamento in palestra, seguito da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e attacco contro difesa. Sono rientrati a lavorare in gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali Gelashvili, Pio Esposito, Krollis e Zovko. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.