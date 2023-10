Lo Spezia continua la preparazione in vista della gara contro il Palermo.

Ecco il report:

In casa Spezia si continua a preparare la sfida di Palermo, in programma lunedì prossimo allo stadio Barbera, con Nikolaou e compagni che questa mattina hanno svolto una seduta tecnico-tattica, cominciata con un riscadamento in palestra e proseguita sul campo, tra esercitazioni tecniche, possessi palla, sviluppi offensivi e varie partitelle a tema. Percorso personalizzato per Hristov, terapie per Mühl. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.