L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sulla preparazione dello Spezia in vista del Palermo.

Mister Massimiliano Alvini, approfittando della sosta per le Nazionali, ha concentrato il lavoro a Follo sui movimenti codificati legati al sistema di gioco 3-4-1-2. Un modulo adottato in pianta stabile dallo scorso 26 settembre (Spezia-Brescia) che abbisogna di tempo fisiologico di assimilazione da parte dei giocatori, reduci da quasi tre mesi di 4-3-3. Ovviamente il processo di apprendimento dovrà essere il più rapido possibile perché lo Spezia è già troppo attardato in classifica e il campionato non aspetta.

Gli Aquilotti, a dispetto di un calendario complicato, con le prossime difficili trasferte a Palermo e Cremona, intermezzate dalla rivelazione Cosenza al ‘Picco’ (sul finire della prossima settimana si riunirà la Commissione provinciale di vigilanza per verificare lo stato di avanzamento dei lavori), dovranno accelerare la risalita verso posizioni più prestigiose, lontane dall’attuale zona retrocessione. Per il match contro il Palermo, Alvini dovrebbe riavere a disposizione Bertola, anche ieri alle prese con un lavoro personalizzato precauzionale per un affaticamento muscolare. Sicuri assenti Wisniewski e Hristov (dovrebbe rientrare col Cosenza).