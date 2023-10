Intervistato da “ParmaLive.com” l’ex centrocampista del Parma Ivo Pulga ha parlato del campionato di B e dei crociati.

Eco le sue parole:

“Secondo me Parma e Palermo sono le due candidate principali a salire direttamente in Serie A. C’è il Catanzaro che è la tipica rivelazione che vediamo ormai quasi tutti gli anni in Serie B; è una squadra neopromossa che gioca a memoria e potrebbe fare da terzo incomodo. Il Parma ha una proprietà importante e un organico di categoria superiore, la squadra era stata già allestita per conquistare la promozione lo scorso anno. Penso che questa stagione sarà finalmente quella buona per centrare l’obiettivo. Circati è un giovane calciatore, è logico che ci voglia del tempo. Ha iniziato bene, sta dimostrando che può fare un grande campionato. Penso che sia sul punto di raggiungere grandi prestazioni come sta facendo al momento. Potrebbe essere uno dei migliori difensori di tutta la categoria a fine stagione. Già dallo scorso anno Bernabé si è rivelato uno dei migliori giocatori del Parma: ha grandi doti tecniche ed eccellente visione di gioco. Secondo me è un giocatore a cui questa categoria va stretta: lo spagnolo è uno di quegli elementi che in cadetteria ti fa la differenza».