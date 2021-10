Trema la panchina dello Spezia.

Dopo 7 giornate di Serie A, l’avventura di Thiago Motta potrebbe essere già al capolinea. Come si legge sul “Secolo XIX” la prossima partita contro la Salernitana potrebbe essere decisiva per il suo destino.

Ci sono già diversi nomi nella mente della società ligure: Beppe Iachini, allenatore di esperienza che potrebbe essere decisivo per la lotta salvezza. Le alternative sono Roberto Bordin, attuale CT della nazionale moldova, ma anche nomi che hanno calcato varie panchine in A, come Maran e Corini.