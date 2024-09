Spezia, Soleri nuovo attaccante-portiere: «Da piccolo ho giocato in porta». In vendita una maglia speciale

Una domenica abbastanza insolita per l’ex Palermo Edoardo Soleri. In occasione di Spezia-Cesena l’attaccante oltre ad aver segnato il gol del pari si è pure improvvisato portiere, indossando la maglia dell’infortunato Sarr e posizionandosi tra i pali.

Lo stesso calciatore in conferenza stampa ha poi rivelato: «Mando un forte abbraccio a Fallou, temo sia qualcosa di grave ma lo aspettiamo perché ha dimostrato di essere un portiere molto forte. Il mio andare in porta nasce dal fatto che avevamo finito i cambi, da piccolo qualche volta ci ho giocato. Non c’era nessuno e mi sono detto che sarei andato io in porta, me la sentivo».

Il “nuovo ruolo” di Soleri ha suscitato molto apprezzamento sul web tra i tifosi dello Spezia, ma non solo, diventando un curioso caso mediatico a livello Nazionale. Per l’occasione, il club bianconero ha colto la palla al balzo mettendo in vendita l’insolita maglietta da portiere col suo cognome. In basso il simpatico post Instagram dei liguri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spezia Calcio (@speziacalcio)