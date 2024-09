Serie B, suggestione Niang: un club lo ha messo nel mirino

La suggestione M’Baye Niang non si spegne per la Serie B italiana. L’attaccante franco-senegalese, ex giocatore dell’Empoli, è attualmente senza squadra dopo aver giocato un ruolo fondamentale nella salvezza dei toscani nella scorsa stagione. La sua situazione contrattuale ha attirato l’interesse di diverse società in cadetteria, desiderose di aggiungere qualità ed esperienza ai propri attacchi.

Secondo quanto riportato da *Il Secolo XIX*, la Sampdoria è tra le squadre che mantengono vivo l’interesse per l’attaccante. Tuttavia, per poter procedere con l’acquisto di Niang, il club blucerchiato ha una condizione ben precisa: dovrà riuscire a liberare qualche slot nella rosa attuale, cedendo alcuni giocatori verso i mercati esteri. Questa strategia non solo permetterebbe di ridurre il numero di giocatori in rosa, ma soprattutto di abbassare ulteriormente il monte ingaggi, creando le condizioni economiche necessarie per poter offrire a Niang un contratto competitivo.

La dirigenza della Sampdoria è consapevole delle difficoltà dell’operazione, ma continua a sognare l’arrivo di Niang per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione di Serie B. L’attaccante porterebbe con sé non solo esperienza e fisicità, ma anche quella capacità di fare la differenza nei momenti decisivi, come dimostrato nella sua ultima stagione in Serie A.

Il mercato resta quindi in fermento, con la Sampdoria che lavora sottotraccia per provare a piazzare i giocatori in esubero e fare spazio a Niang. La trattativa potrebbe subire un’accelerazione nelle prossime settimane, soprattutto se il club riuscirà a concludere alcune operazioni in uscita, rendendo così possibile l’approdo dell’attaccante franco-senegalese a Genova.