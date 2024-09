Ciao ciao Juve: cessione a calciomercato chiuso | Thiago Motta lo vede partire improvvisamente

Anche a calciomercato chiuso la Juventus saluta un altro esubero. Thiago Motta non può opporsi, lo vede partire dal nulla.

La Juventus ha sicuramente accelerato negli ultimi giorni di mercato. Non solo i bianconeri hanno esordito alla grande, convincendo per gioco e risultato, ma hanno anche aggiungo alla rosa tre pedine importantissime, per ridurre ancora il gap con l’Inter.

Gli arrivi di Koopmeiners, centrocampista tra i più forti in Serie A, di Nico Gonzalez lì dove mancava un’ala offensiva, e Conceicao che arriva per rinforzare un centrocampo assolutamente da rifondare. Alla Juventus inoltre è approdato Thiago Motta, che ha già dimostrato di sapere tenere un palco così importante come quello della Vecchia Signora.

Insomma, gli ultimi giorni di mercato sono stati una vera ciliegina sulla torta, e adesso c’è ancora spazio per qualche esubero. Per quanto riguarda le cessioni, che in gran parte hanno fomentato il ricchissimo mercato in entrata, il club bianconero è pronto a chiudere una trattativa importane, anche a mercato finito.

Addio Juve: c’è l’Anderlecht

Un mercato, quello juventino, che ha attirato a se anche aspre polemiche. Tanti osservatori infatti non si aspettavano tali spese da parte del club, che fino allo scorso anno aveva affermato di volere cambiare linea, di volere puntare sui giovani e non spendere cifre astronomiche. Adesso però c’è da pensare alle cessioni, e una potrebbe essere quella di Nonge.

Per il giocatore l’Anderlecht ha chiesto il prestito con diritto di riscatto il prossimo anno. Il prodotto della Juve Next Gen, con il contratto in scadenza nel 2026, sta valutando il da farsi, e sta considerando un ritorno nella sua terra natia – il Belgio – dopo aver rifiutato il trasferimento in Inghilterra al West Bromwich e all’Hull City. Ecco quali sono i possibili scenari.

Le opzioni per Nonge

Con un bottino di quattro presenze in prima squadra, tra Coppa Italia e Campionato, Nonge è pronto a lasciare la Juventus. Il giocatore potrebbe partire anche nel mercato di gennaio, qualora la trattativa non dovesse andare in porto a fine estate.

Su di lui ha messo gli occhi come detto l’Anderlecht, società famosa per credere nei giovani talenti. La sua valutazione è di circa 4 milioni di euro, che rappresenterebbero una plusvalenza, se non eccelsa, ma netta per le casse bianconere, che dopo le tante spese cercano di respirare con qualche cessione. Il classe 2005 potrebbe anche partire in prestito per mettere minuti importanti nelle gambe, e avere l’opportunità di crescere in prima squadra, con i belga.