Ibra chiama Galliani: me lo mandi? Si ma solo a gennaio | Dal Monza al Milan

L’ex attaccante del Milan vuole il giocatore e sfrutta l’asse con Galliani. Ecco chi potrebbe arrivare dal Monza.

La stagione del Milan non si è aperta nel migliore dei modi. Dopo solo due giornate la squadra di Fonseca ha raccolto solo un punto a seguito del pareggio con il Torino per 2 a 2 e alla sconfitta contro il Parma per 2 a 1. Insomma, numeri che fomentano una certa preoccupazione, anche se si tratta dell’inizio di un campionato molto lungo.

Tuttavia, in casa Milan c’è la consapevolezza che manchi ancora qualcosa, soprattutto nella fase offensiva e di creazione del gioco. Ecco quindi che i dirigenti rossoneri potrebbero approfittare delle ultime ore di mercato per poter provare a rinforzare ulteriormente una rosa già piuttosto competitiva, ma che non sta rispettando le attese.

Ibrahimovic potrebbe infatti sfruttare l’asse che c’è tra Milano e Monza per mettere a segno l’ultimo colpo di mercato per la squadra. L’ex attaccante del Milan, infatti, è deciso a convincere Galliani per poter portare il calciatore dal Monza a Milanello. Ecco di chi si tratta e perché potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Ibrahimovic ci prova

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il Milan potrebbe provarci per portare Warren Bondo a Milanello. Il calciator del Monza interessa moltissimo a Ibrahimovic e ai dirigenti del Milan, i quali potrebbero tentare un blitz per assicurarsi le prestazioni del centrocampista.

Le prime partite del calciatore con la maglia del Monza sono state più che soddisfacenti, tanto da attirare l’interesse di molte squadre il cui calciomercato non sembra essere affatto concluso. Tra queste c’è il Milan, alla continua ricerca di nuovi rinforzi per poter tornare ad altissimi livelli.

La decisione di Bondo

Tuttavia, dopo le due prestazioni altamente positive raccolte sul campo da gioco, Warren Bondo potrebbe decidere di restare al Monza e giocare l’intera stagione da titolare, in modo da valutare il suo futuro solo a stagione finita.

Come lui anche il Monza sta facendo bene e si respira fiducia per le prossime due stagioni. Il giocatore sembra aver convinto i dirigenti biancorossi, che vorrebbero trattenerlo dopo un inizio incoraggiante Il francese è sempre stato tra i migliori in campo, in particolare durante la sua partita contro il Genoa. Bondo è approdato a Monza solo due stagioni fa, a seguito di un colpaccio da parte di Galliani che è riuscito a tesserarlo a parametro zero. Durante l’ultima annata è riuscito a crescere parecchio, riuscendo a diventare titolare imprescindibile. Per Ibrahimovic, quindi, sarà dura portarlo a Milano.