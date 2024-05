Spezia-Palermo, Mignani: «Abbiamo sofferto la veemenza dell’avversario»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro lo Spezia.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico:

«Lo Spezia ha approcciato meglio di noi, con più fisicità. Dovevamo essere più bravi, il gol è stato decisivo. La squadra ha reagito nel secondo tempo, probabilmente non sono stato bravo io a far capire il clima che c’era al Picco. Abbiamo sofferto la loro veemenza. Il Palermo di oggi non sprizza serenità da tutti i pori. Ogni volta che prendiamo un colpo lo subiamo».