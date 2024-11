Spezia: Macia impugna il licenziamento, la prima udienza entro la fine del 2024

Non si è ancora interrotto il braccio di ferro tra Eduardo Macia e lo Spezia dopo l’interruzione del rapporto lavorativo avvenuta lo scorso 4 agosto. Il manager spagnolo, che fino a quel momento ricopriva il ruolo di Chief Football Officer del club ligure, ha infatti deciso di impugnare il provvedimento di licenziamento, portando la questione sul piano legale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, Macia avrebbe avviato il ricorso contro il licenziamento, che sarà depositato nei prossimi giorni presso il tribunale di La Spezia. La prima udienza è prevista entro la fine del 2024, aprendo così la fase iniziale di una battaglia legale che potrebbe protrarsi, salvo accordi.

In questo scenario, non è da escludere la possibilità che la disputa possa risolversi con un accordo extragiudiziale, qualora le due parti trovassero un’intesa prima della conclusione del procedimento. Tuttavia, il ricorso di Macia lascia intendere la determinazione del manager spagnolo a chiarire le proprie ragioni e ottenere un esito favorevole.

La vicenda tiene banco in casa Spezia, in un momento delicato per la società ligure, già impegnata nella corsa alla salvezza in Serie B.