Modena, Bonato: «Mandelli conosce l’ambiente, ci sono le condizioni per far bene»

Il direttore sportivo del Modena, Nereo Bonato, ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta di Modena” per commentare l’esonero di Pierpaolo Bisoli, sostituito da Paolo Mandelli. Di seguito le sue parole

«Per Paolo è una grande opportunità. Conosce alla perfezione l’ambiente e i giocatori, oltre ad avere un buon feeling con Catellani, quindi ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro. Mandelli ha qualità tecniche e conoscenze di calcio, dovrà mettere dentro qualche concetto che permetta alla squadra di avere idee precise su cosa fare. Ha tutte le competenze per gestire al meglio il momento. Il trio Catellani, Mandelli e Troiano lo conosco molto bene, sono tutti ragazzi dai sani principi e con un’ottima conoscenza del calcio. Mi auguro per loro che facciano bene perchè Modena è una piazza importante. Mandelli non avrà grande esperienza a livello di prima squadra, ma Modena è da tantissimo tempo la sua città e conosce le sfaccettature interne al club. La conoscenza diretta può aiutare nella valutazione sia umana che relativa alle competenze tecnico-tattiche».