In vista della sfida di domani contro l’Empoli il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato del ritorno in campo dopo tre mesi di stop. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Abbiamo affrontato solo sgambate in famiglia, nelle quali gli stimoli non saranno mai come quelli che serviranno domani. Però abbiamo messo sicuramente minuti nelle gambe e in più da domani ci saranno cinque cambi e dovrò essere bravo a gestire al meglio le sostituzioni, perché questa opzione, se sfruttata bene, potrà rivelarsi un fattore positivo. All’inizio bisognerà ragionare diversamente, avere varie strategie e sfruttare al meglio i cambi a disposizione perché daranno una grossa mano visto che difficilmente i 10 giocatori di movimento potranno avere alta intensità per 90 minuti».