Spezia: donato il pallone rosso a una dipendente

Gesto solidale da parte dello Spezia. Ieri, domenica 24 novembre, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Sudtirol, il club bianconero, in occasione della giornata in cui si celebrava la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha deciso di donare il pallone rosso scelto dalla Lega Serie B ad una sua dipendete, Roberta Lodola. A consegnarglielo è stato Andrea Gazzoli, amministratore delegato della società ligure. Un gesto – riporta “Il Secolo XIX” – che non è passato inosservato.

Continue Reading