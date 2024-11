Salernitana, Iervolino contestato dal Salerno Club 2010: «Il calcio in città rischia di sparire»

Clima tutt’altro che sereno in casa Salernitana. Il Salerno Club 2010 – attraverso il quotidiano “La città” – ha diramato una durissima nota per contestare la gestione di Danilo Iervolino a seguito del disastroso 4-0 incassato sabato dai granata contro il Sassuolo:

“Non è una questione tecnica-tattica, di giocatori bravi o meno, né di allenatore. Dalla vergognosa e indegna retrocessione dello scorso anno nulla è cambiato: ormai sono 18 mesi di “non calcio” e “nessuno straccio di programmazione. Ed è da tempo che noi denunciamo questo drammatico stato delle cose di casa granata!! La strada sembra inevitabilmente ancora segnata, quando lo capiremo tutti sarà purtroppo troppo tardi …

È arrivato il momento per patron Iervolino di dire tutta la verità, di uscire allo scoperto, di essere finalmente chiaro e di farci capire le sue reali intenzioni (anche se evidentemente i fatti e le azioni vanno in un’unica direzione). Quel cartello vendesi che campeggia sulla società US Salernitana 1919 dal marzo 2023 deve essere tolto definitivamente, che la si ceda finalmente oppure si continui la gestione in maniera assolutamente diversa con progetti seri e precisi e soprattutto con il rispetto della tifoseria salernitana.

Ma, al di tutto, volendo anche esaminare obiettivamente la situazione e i fatti, Danilo Iervolino a Salerno non sta dimostrando di essere un buon imprenditore e soprattutto un manager capace: quando i risultati non vanno le persone che ricoprono ruoli apicali e determinanti vanno sostituti ed invece lui ha persistito con gli stessi uomini. Addirittura inserendone altri che con il calcio non c’entrano nulla e con le stesse scelte rivelatesi ad oggi assolutamente fallimentari per una squadra di calcio che non è un’impresa comune, ma nettamente diversa per una serie di fattori. Ed allora, perché persistere in scelte evidentemente sbagliate?

Il mercato di gennaio per il quale DS Petrachi deve avere pieni poteri dovrà essere corroborante, performante e qualificato affinché la squadra possa raggiungere la salvezza in un questo campionato equilibrato e difficilissimo. Noi tifosi ora dobbiamo pensare solo a salvare la Salernitana senza difendere più nessuno. Salerno sveglia, se si continua di questo passo ed in questo modo il calcio rischia seriamente di finire per sempre nella nostra città !!”