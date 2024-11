Palermo-Sampdoria, La Gumina sul ritorno al “Barbera”: «Emozioni forti»

Non solo Gennaro Tutino. Nella sfida di ieri pomeriggio, domenica 24 novembre, tra Palermo e Sampdoria, anche Antonino La Gumina era uno degli ex rosanero scesi in campo. Dopo tanti anni tra le file del settore giovanile dei siciliani, nel 2016 l’attaccante classe 1996, nato proprio a Palermo, ha vestito la maglia della prima squadra delle aquile dal 2014 al 2016 e, dopo una parentesi alla Ternana, dal 2017 al 2018. Ieri, dopo essere uscito dal campo, il “Renzo Barbera” ha applaudito il figlio della sua città, il quale ha applaudito questo gesto di riconoscenza. Inoltre, sul proprio profilo Instagram, La Gumina ha pubblicato un post con scritto: «Emozioni forti».

