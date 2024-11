Palermo: allenamento in palestra per Nedelcearu

Giornata di riposo per il Palermo. Dopo l’1 a 1 ottenuto ieri pomeriggio, domenica 24 novembre, nel match casalingo contro la Sampdoria, valevole per la 14esima giornata di Serie B, mister Alessio Dionisi ha deciso di concedere il giorno libero ai suoi giocatori. Tuttavia Ionut Nedelcearu ha deciso comunque di allenarsi e di tenersi in forma. Infatti, attraverso le proprie Instagram stories, il difensore rosanero ha postato alcuni video in merito alla sua seduta di allenamento in palestra. Il giocatore rumeno è partito dalla panchina nella sfida di ieri e non è stato chiamato in causa dall’ex allenatore del Sassuolo.

