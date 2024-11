Bari, Simic: «Abbiamo una buona classifica ma possiamo fare meglio»

Ai microfoni di Radio Bari, il giocatore Lorenco Simic, ha parlato dopo la vittoria per 3 a 2 dei biancorossi ottenuta sul Cittadella nella giornata di ieri, domenica 24 novembre:

«Abbiamo una bella classifica, ma anche se siamo sesti sappiamo che possiamo fare meglio e in campo si vede, ogni giorno lavoriamo per questo. Dobbiamo alzare il livello della concentrazione, sappiamo che non possono succedere queste cose. Nella ripresa bisogna accelerare e noi, contro il Cittadella. abbiamo abbassato un po’ il ritmo. Ripeto, lavoriamo ogni giorno per migliorare queste cose. Bisogna essere più svegli, in questa Serie B se dormi prendi gol e riapri le partite. Loro sono entrati meglio di noi in campo e questo non deve accadere. Se c’è una cosa positiva è che abbiamo portato a casa il risultato, anche dopo i due gol subiti siamo stati bravi a tenere la partita in mano. In questo campionato ci sono tanti pareggi, ogni successo fa la differenza. Sto cercando di parlare con i miei compagni, provando a ritrovare la forma dopo due mesi e mezzo sfortunati. Partita dopo partita però si può migliorare. Dobbiamo lavorare in allenamento, ma in B ci sono anche gli avversari, in questo campionato abbiamo visto squadre come la Carrarese vincere con il Pisa. Serve alzare la concentrazione, abbiamo fatto trenta minuti buoni, bisogna disputare così tutta la partita. Non c’entra la questione fisica, dobbiamo crescere, abbiamo tanti giocatori nuovi, così come l’allenatore».