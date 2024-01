Spezia-Cremonese, D’Angelo: « Loro squadra fortissima»

l tecnico dello Spezia Luca D’AngeloI è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese.

Di seguito le sue parole:

«Il ritiro? A mio avviso è servito – riporta Cittadellaspezia.com – non ci servirà a vincere o perdere ma ci servirà a stare insieme. Dobbiamo essere concepiti come una famiglia, siamo stati insieme genitori e figli, noi e i giocatori. Ci sono problematiche, dobbiamo guardarci in faccia e stare insieme. Se ci si vede solo al campo qualcosa può sfuggire e a mio avviso è stato molto utile.

Il mercato? Vignali può darci molto, non solo dal punto di vista emotivo ma anche calcistico, perché ricopre diversi ruoli. Jagiello è un buonissimo acquisto, ha grande personalità, buonissima tecnica, può ricoprire diverse posizioni, da trequartista a mezzala a seconda punta. Sta bene, gli manca un po’ la partita perché non gioca da un po’ di tempo ma confidiamo di riuscire a portarlo in condizione già a partire dalla prossima settimana. Domani sarà a disposizione, vediamo se dall’inizio o per entrare, ma è pronto. Gli mancherà ritmo, ma può sopperire con entusiasmo e qualità che ha.

Dobbiamo capire su cosa intervenire e abbiamo bisogno di parlare di campo e non di chi vuole andare o restare. Dobbiamo parlare di calcio, c’è il tempo per salvare la squadra. Dobbiamo farcela, il tempo c’è e lo ripeto, ma dobbiamo pensare che abbiamo altre partite da affrontare in sofferenza. Ma non significa che domani non si possa vincere. Possiamo farlo. Loro sono una squadra fortissima, ma i 13-14-15 che abbiamo sanno che è importante darsi una scrollata tutti insieme. Vediamo che succede sul mercato, una volta finito dobbiamo metterci al campo per fare le cose bene. Il tempo per raggiungere l’obiettivo lo abbiamo, dipende da noi e non possiamo aspettare aiuti esterni».