Spezia-Catanzaro, Viviarini: «Prestazione ritrovata, contento per il punto»

Oggi pomeriggio il Catanzaro ha pareggiato 1 a 1 in casa dello Spezia. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Vivarini in conferenza stampa post-partita:

«È stata una buona prestazione, sono contento per il punto. I ragazzi hanno ritrovato aggressività e voglia di lottare fuori casa e ciò ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo sprecato diverse occasioni ma dobbiamo essere contenti per quanto creato in casa di una squadra come lo Spezia e per averla affrontata a viso aperto. Abbiamo ritrovato la prestazione ma secondo me è ci mancata convinzione nelle cose che sappiamo fare».