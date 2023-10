Nonostante il divario in classifica, stasera lo Spezia cercherà di fare punti in casa del Palermo. L’edizione odierna de “La Nazione” parla di come la formazione ospite sia molto fiduciosa.

Nelle ultime ore hanno parlato Salvatore Elia (ex della gara che ha dichiarato di non esultare in caso di gol) e Daniele Verde, i quali hanno espresso di scendere in campo per vincere. Alvini invece non teme la supremazia rosanero e si reputa fiducioso in vista dell’impegno di stasera, rimarcando come ci sia fiducia reciproca tra il suo staff e i giocatori. Il club ligure parte sfavorito secondo i pronostici e hanno bisogno di un’impresa per sbancare un Renzo Barbera con oltre 24000 tifosi palermitani.