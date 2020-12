“Il 2021 sarà l’anno giusto per mettersi alle spalle mesi difficili. Servirà tempo, molta prudenza, ma avremo un vaccino sicuro ed efficace e cure, in modo particolare gli anticorpi monoclonali. Purtroppo non avverrà in un battito di ciglia, ma possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia alle persone”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Sky Tg24. “Sul vaccino ci saranno tutte le garanzie di sicurezza.





Quando l’Ema arriverà a dire che è sicuro possiamo esserne veramente certi”, ha aggiunto ribadendo che, almeno in una prima fase, il vaccino contro il coronavirus non sarà obbligatorio.