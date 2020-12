Intervenuto in diretta streaming alla nona edizione dell’Healthcare Summit del Sole-24Ore, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha dichiarato:

“Il modello che abbiamo costruito con le fasce ha prodotto un abbassamento della curva di contagi con l’indice Rt passato in cinque settimane dall’1,7 allo 0,91 di oggi“.





“Questo non deve farci pensare a uno scampato pericolo – ha aggiunto Speranza – ma dobbiamo continuare con la prudenza e i sacrifici per evitare un nuovo lockdown generalizzato. La situazione resta complicata con un alto numero dei decessi, dei contagiati e un’elevata occupazione dei posti letti in ospedale- ha concluso Speranza– e dobbiamo arrivare senza grande emergenza per avviare la campagna di vaccinazione a fine gennaio”.