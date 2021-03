“I vaccini sono la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che stiamo vivendo da oltre un anno quanto accaduto nelle ultime ore non incrina la fiducia. L’Italia andrà avanti con le vaccinazioni e dovrà accelerare grazie all’aumento delle dosi a disposizione.

Nel prossimo trimestre dovrebbero arrivare circa 50 milioni di dosi in Italia, nel terzo trimestre 80 milioni di dosi. Per intercettare questa maggiore disponibilità di dosi abbiamo lavorato per mettere in campo più risorse umane come i medici di medicina generale, gli specializzandi, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, odontoiatri. Stiamo lavorando per inserire le farmacie e gli infermieri nella campagna di vaccinazione”. Queste le parole del ministro della salute, Roberto Speranza, rilasciate alle commissioni affari sociali e sanità di Camera e Senato, in merito alla campagna di vaccinazione.