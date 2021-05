Intervenuto nel corso di “Che tempo che fa” su Rai 3, il ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso in merito all’attuale situazione sanitaria e ai vaccini.

Ecco alcune sue dichiarazioni:





“Io penso che a vaccinare i più piccoli, i ragazzini dai 12 ai 14 anni, debbano essere i pediatri. Perchè c’è un rapporto di fiducia con i genitori che, visto che stiamo parlando di minorenni, è fondamentale. Domani l’Aifa darà seguito alla decisione di Ema che ha esteso la possibilità di vaccinare con Pfizer anche la fascia 12-15 anni e il nostro obiettivo è di arrivare alla riapertura delle scuole con tutti i dodicenni vaccinati, sperando in autunno di potere avere, dalle rolling review dei farmaci, ulteriori buone notizie per mettere in sicurezza anche i più piccoli”.

Quanto alla prospettiva di fare presto a meno della mascherina ha detto: ”Non dobbiamo avere fretta di dismettere le mascherine, penso che al chiuso dovremo ancora portarle per un periodo abbastanza lungo, all’aperto spero invece che possiamo superarle molto prima”.