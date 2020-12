“Finché non avremo vaccinato almeno 10 milioni di persone l’effetto epidemiologico del vaccino sarà residuale” lo ha spiegato il ministero della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Consiglio nazionale della Fnomceo. “Il mio atteggiamento in queste ore è di grande prudenza e penso che dobbiamo usare tutte le accortezze per i 15 giorni della vacanze di Natale per limitare una ulteriore recrudescenza del virus. È vero che il vaccino sta arrivando ma fino a quando non avremo vaccinato 10-15 milioni di persone l’effetto epidemiologico sarà purtroppo residuale e quindi avremo bisogno di mantenere per non poche settimane un livello di attenzione e accortezza significativo” ha aggiunto il Ministro.