Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha voluto pubblicare un post sulla propria pagina Facebook, raccomandando il rispetto delle misure anticoronavirus. Di seguito le parole pubblicate da Speranza:

“Siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro. I mesi più difficili sono alle spalle, ma il virus purtroppo continua ancora a circolare. Mi piacerebbe dire che è tutto finito, ma direi una cosa non vera.

Per questo è essenziale rispettare le tre regole fondamentali rimaste: uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani”.

Di seguito il post del Ministro della Salute: