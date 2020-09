Nel corso di una visita a Siena il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ricordato che il Covid “continua ad avere numeri significativi, quindi guai ad abbassare la guardia”. Il ministro ha parlato anche del vaccino: “Abbiamo mesi – ha sottolineato il ministro – in cui dobbiamo ancora resistere in vista di un vaccino sicuro e cure sicure come quelle che ci auguriamo possano partire proprio dalla ricerca fatta in questo palazzo. In questi mesi – ha continuato Speranza – dovremo ancora rispettare le regole, quindi l’utilizzo della mascherina e del distanziamento di almeno un metro. Regole fondamentali che il nostro Paese ha imparato e che dobbiamo conservare”. Il virus circola ancora Speranza ha ricordato che il virus circola ancora e il livello di attenzione deve retare alto. “L’auspicio è che nel giro di un po’ di mesi possiamo avere buone notizie sia sull’ambito dei vaccini che delle cure”.