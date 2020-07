Roberto Speranza, Ministro della salute, raccomanda calma e responsabilità per la lotta al Coronavirus vedendo i dati presenti in Europa. Il ministro ha voluto pubblicare un post sulla sua pagina Facebook scrivendo: ” I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza”.