“Siamo ancora dentro la seconda ondata. Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti. Dosi Vaccino? Se poi dovesse arrivare il sì anche a quello di AstraZeneca possono arrivarne molte altre, ma dall’agenzia europea non arrivano ancora certezze e questo ridurrà sicuramente il numero delle disponibilità a breve. Dopo l’Epifania in Italia verrà ripristinato il sistema delle tre fasce e continuerà a rimanere in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Fino a quando i vaccini non avranno prodotto un impatto epidemiologico significativo”. Queste le parole di Roberto Speranza, ministro della Salute, rilasciate ai microfoni del “Corriere della Sera” in merito alle restrizioni per il Coronavirus.