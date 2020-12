” Capodanno? Saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni per evitare che si contribuisca, come già successo in estate con le discoteche aperte, a moltiplicare i contagi da coronavirus. Siamo ancora in una fase in cui serviranno altri sacrifici, comportandosi con estrema prudenza ma guardando con fiducia ai prossimi mesi cruciali per la campagna vaccinale. Queste le parole della ministra dell’interno , Luciana Lamorgese, rilasciata ai microfoni del “Corriere della Sera” in merito ai controlli per capodanno.